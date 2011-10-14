У вівторок, 18 жовтня, об 11:00 в Институті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Україна і МВФ. Що далі?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Теми, винесені на обговорення:

1. Чим загрожує українській економіці неотримання чергового траншу кредиту або повне припинення співпраці з МВФ?

2. Якими резервами Україна погашатиме свій зовнішній борг?

3. Вірогідність другої хвилі світової кризи і можливі наслідки для фінансової системи України.

4. Адекватність дій керівництва НБУ в ситуації, що склалася. Чи варто Нацбанку посилювати свою політику?

5. Наскільки стабільна гривня?

Учасники круглого столу:

1. Олександр СУГОНЯКО – президент Асоціації українських банків.

2. Роман ШПЕК – старший радник ПАТ «Альфа-Банк», радник Президента України, член Ради Національного банку України.

3. Василь ГОРБАЛЬ – народний депутат України (ПР) – член Комітету ВР України з питань фінансів, банківської діяльності і митної політики.

4. Сергій ТЕРЬОХІН – народний депутат України (БЮТ) – перший заступник голови Комітету ВР України з питань фінансів, банківської діяльності і митної політики.

5. Василь ЮРЧИШИН – директор економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова.

6. Дмитро СОЛОГУБ – начальник відділу аналізу і досліджень «Райффайзен Банк Аваль».

7. Олег УСТЕНКО – виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).