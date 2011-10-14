Круглий стіл «Україна і МВФ. Що далі?»
У вівторок, 18 жовтня, об 11:00 в Институті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Україна і МВФ. Що далі?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Теми, винесені на обговорення:
1. Чим загрожує українській економіці неотримання чергового траншу кредиту або повне припинення співпраці з МВФ?
2. Якими резервами Україна погашатиме свій зовнішній борг?
3. Вірогідність другої хвилі світової кризи і можливі наслідки для фінансової системи України.
4. Адекватність дій керівництва НБУ в ситуації, що склалася. Чи варто Нацбанку посилювати свою політику?
5. Наскільки стабільна гривня?
Учасники круглого столу:
1. Олександр СУГОНЯКО – президент Асоціації українських банків.
2. Роман ШПЕК – старший радник ПАТ «Альфа-Банк», радник Президента України, член Ради Національного банку України.
3. Василь ГОРБАЛЬ – народний депутат України (ПР) – член Комітету ВР України з питань фінансів, банківської діяльності і митної політики.
4. Сергій ТЕРЬОХІН – народний депутат України (БЮТ) – перший заступник голови Комітету ВР України з питань фінансів, банківської діяльності і митної політики.
5. Василь ЮРЧИШИН – директор економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова.
6. Дмитро СОЛОГУБ – начальник відділу аналізу і досліджень «Райффайзен Банк Аваль».
7. Олег УСТЕНКО – виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).