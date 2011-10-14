У МЗС кажуть, що продовжують готувати візит Януковича до Брюсселя

Візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, запланований на 20 жовтня, готується.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег ВОЛОШИН.

«Ми продовжуємо готувати візит Президента, запланований на 20 жовтня», - сказав він, додавши, що остаточну дату візиту повідомить прес-служба глави держави.

О.ВОЛОШИН також поінформував, що 19 жовтня відбудеться візит до Брюсселя першого віце-прем’єр-міністра - міністра економічного розвитку та торгівлі Андрія КЛЮЄВА для участі в черговому раунді переговорів про зону вільної торгівлі з ЄС.

«Самі по собі ці візити є незалежними і один зовсім не підміняє інший», - зазначив О.ВОЛОШИН.