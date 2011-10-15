Адвокат Тимошенко звинуватив прокурорів у брехні, маячні та сюрреалізмі

Захисник екс-прем`єр-міністра Сергій ВЛАСЕНКО спростовує заяву Генеральної прокуратури України про свою участь у слідчих діях з висунення Юлії ТИМОШЕНКО нового звинувачення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО повідомив журналістам перед зустріччю з Ю.ТИМОШЕНКО як адвокат у кримінальних справах про нецільове використання коштів з Кіотського протоколу, а також про нецільове використання бюджетних коштів при закупівлі автомобілів для сільської медицини.

«Це пряма брехня. Я не розумію, про що йдеться. Я не брав вчора участі в жодних слідчих діях за участю Юлії ТИМОШЕНКО, і навіщо потрібна така брехня представникам Генеральної прокуратури, мені незрозуміло», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Водночас захисник екс-прем`єра уточнив, що 13 жовтня справді з 14.00 до 18.00 перебував у СІЗО, проте в цей час не було жодних слідчих дій. «Я особисто разом з Юлією ТИМОШЕНКО був з другої години дня до моменту закінчення роботи слідчого ізолятора. Потім увійшов співробітник слідчого ізолятора і попросив у зв`язку із закінченням робочого дня покинути ізолятор. Я був з другої до шостої вечора, жодних там слідчих СБУ не було. Це дурниці, сюрреалізм і якась маячня», - пояснив він.

Як сказав С.ВЛАСЕНКО, напередодні слідчі СБУ намагалися незаконно висунути Ю.ТИМОШЕНКО нове звинувачення. Захисник екс-прем’єра заявляє, що ніхто не має права на проведення будь-яких слідчих дій з Юлією ТИМОШЕНКО за відсутності адвокатів.

«Їй не можуть ні пред’явити звинувачення, ні допитати, не можуть нічого робити, поки немає захисників у справі», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Крім того, захисник екс-прем’єра наполягає на незаконності висунення обвинувачень щодо боргів корпорації «Єдині енергетичні системи України» у зв’язку із закінченням строку давності. С.ВЛАСЕНКО також нагадав, що раніше аналогічні кримінальні справи були закриті за рішенням українських судів.

С.ВЛАСЕНКО також повідомив, що на даний момент у Ю.ТИМОШЕНКО немає жодного захисника у цій справі.

«Це питання буде вирішено у встановлені чинним законодавством строки. На даний час захисників у ТИМОШЕНКО нема», - підкреслив він.