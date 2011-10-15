Мер Одеси не хоче референдуму про недовіру мерові Одеси

Мер Одеси Олексій КОСТУСЄВ видав розпорядження про відмову у реєстрації ініціативної групи з проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, таке повідомлення оприлюднене на офіційному сайті Одеської мерії.

Причиною відмови в реєстрації ініціативної групи з проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови, зазначається у документі, є те, що ініціатори референдуму повідомили мера про проведення загальноміських зборів одеситів не за 10, а за 8 днів – 15 вересня.

Виходячи з того, що ч. 3 ст. 16 Закону України «Про всеукраїнський і місцеві референдуми» передбачає повідомлення органу влади про проведення зборів ініціаторів не пізніше, ніж за 10 днів, у мерії вирішили визнати загальноміські збори громадян 23 вересня за «недійсні».

«Відмовити в реєстрації ініціативної групи місцевого референдуму, створеної на зборах громадян, які відбулися 23 вересня в Одесі по вулиці Василя СТУСА, 2-б/7, у зв`язку з порушенням вимог чинного законодавства», - зазначається у розпорядженні №1768-01р міського голови.

Як повідомляв УНІАН, у загальноміських зборах ініціаторів референдуму про недовіру міському голові О.КОСТУСЄВУ взяли участь понад 200 одеситів, «затверджено склад ініціативних груп, які мають протягом місяця зібрати серед одеситів необхідну кількість підписів на підтримку ініціативи».

Виступаючи перед присутніми, лідер фракції партії «Фронт Змін» в Одеській міськраді Олександр ОСТАПЕНКО назвав низку причин, які підштовхнули городян до ініціації місцевого референдуму. Це, насамперед, відзначив депутат, «невиконання міським головою передвиборних зобов`язань, відсутність стратегічної перспективи розвитку міста і тотальне скорочення соціальної допомоги малозабезпеченим».

Ідею проведення місцевого референдуму підтримали у своїх виступах й інші одесити, які взяли участь у зборах ініціативної групи.

8 жовтня на прес-конференції в Одесі лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що у разі відмови мерії «у проведенні процедури відставки міського голови», обласний осередок партії "Фронт Змін" звернеться до судових органів: “Якщо міська влада проігнорує ініціативу загальноміських зборів, ми маємо намір подати позов до адміністративного суду”.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, якщо міська влада багато зробила для Одеси, то вона не має боятися проведення референдуму.