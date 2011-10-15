В Україні назріває черговий скандал навколо вакцини

Мінздоров’я повідомляє, що протитуберкульозна вакцина БЦЖ вже почала надходити до лікарень. Але за бадьорими прес-релізами приховується суть того, що відбувається. Вакцина БЦЖ отримана Мінздоров’ям в обсязі 200 тисяч доз. Виробник — Да­нія. Цього вистачить, аби виріши­ти проблему зі щепленнями для всіх родичів керівництва Каб­міну, але потреби країни в пов­но­му обсязі забезпечені не будуть.

Хочеться відзначити трансформацію поглядів міністра охорони здоров`я Олександра Аніщенка: у вересневому інтерв`ю ZN.UA глава МОЗ заявив, що данська вакцина БЦЖ більш реагентна, ніж російська, і тому Мінздоров’я від такої дорогої й небезпечної вакцини відмовляється, закуповуючи російську — в обсязі 98% від потреби. І ось у жовтні раптом МОЗ розсилає по лікарнях знову данську вакцину.

Офіційна причина — датську вакцину МОЗ отримав як гуманітарну допомогу. Однак подробиці поставки та ім`я благодійника чомусь замовчуються. Більше того, МОЗ приховує, чому ця данська вакцина так швидко направлена ​​для розповсюдження — адже вона повинна була не менше двох місяців проходити контроль у Центрі імунобіологічних препаратів.

Секрет виявився простим. Благодійність виявилася, за даними джерел ZN.UA, фіктивною. Одна з комерційних фірм, близьких до керівництва МОЗ, купила вакцини в одного з дистриб`юторів, який вже давно їх завіз і давно пройшов Фармконтроль. Екстрену поставку замаскували гуманітарною допомогою. При цьому неясно, як компенсуватиме Мін­здоров’я витрати бізнесменів на закупівлю цієї «гуманітарки», і навіщо ж потрібна ця операція, якщо 98% потреби — 1,8 мільйона доз вакцини БЦЖ МОЗ, за його власними рапортами, вже закупив.

Виходить, в Україні утворюються надлишки вакцини, яка має дуже обмежений термін придатності. Пробле­ма в тому, що менеджери Мінздо­ров’я допустилися дуже серйозних прорахунків із вибором постачальника вакцин, ос­кільки російська компанія не може забезпечити поставки закупленої партії вакцин раніше середини грудня. При цьому гарантувати ці терміни й тепер складно, — річ у тому, що російсь­кі виробники вакцини БЦЖ не можуть задовольнити в повному обсязі навіть запити РФ.