Дипломат натякає на «приток інвестицій», якщо Тимошенко відпустять

Європейські бізнесмени звернули увагу на кримінальну справу проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це на ХІ Міжнародному економічному форумі в Трускавці заявив радник заступника голови місії Посольства Нідерландів в Україні Геррі ВІЛЛЕМС, повідомляє Радіо «Свобода».

Зокрема, за словами радника, бізнесмени зважають на політичну ситуацію у тій країні, куди планують вкладати кошти, і справа Ю.ТИМОШЕНКО не залишилася поза їхньою увагою.

Г.ВІЛЛЕМС також зазначив, що притоку інвестицій в будь-яку державу сприяє дотримання прав людини і принципів верховенство права.

«Права людини і верховенство права – базові принципи ЄС. Ми хочемо побачити реальні покращення в усіх областях України. Бізнесмени дивляться на умови, які тут є, і на політичну ситуацію в Україні. Якщо Україна рухатиметься до Європи, то й ситуація тут поліпшуватиметься, і інвестори прийдуть», – наголосив він.