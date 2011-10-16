Яценюк: вибори в Україні не визнає навіть Росія

Опозиція має бойкотувати парламентські вибори 2012 року, якщо екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО не допустять до участі у них.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Дніпропетровську заявив лідер партії «Фронт Змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Моя позиція категорична – вибори повинні відбутися за участі колишнього прем’єра ТИМОШЕНКО. І тут опозиція повинна показати злагоджений підхід. Якщо опозиція, я підкреслюю, - вся опозиція - жорстко і чітко показує, що не бере участі у виборах, то це означає, по-перше, легітимні вибори неможливо провести, по-друге, ці вибори не будуть визнані ніким. Я маю на увазі Брюссель, Вашингтон… Після останніх заяв МЗС Росії та майбутнього Президента РФ, я думаю, парламентські вибори в Україні не будуть визнані і Росією», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

Також народний депутат підкреслив, що опозиційні сили дотримуються єдиної негативної позиції щодо ініційованих владою змін закону про вибори до Верховної Ради.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, опозиційні фракції не підтримають ці зміни.

«За рік до виборів опозиція може проголосувати лише за технічні зміни існуючого закону, які зроблять виборчий процес більш прозорим», - зазначив він.