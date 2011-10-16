У США вкрали міст

Зловмисників, які викрали міст у районі селища Норт-Бівер у Пенсильванії, затримано, передає Associated Press. Як розповіли в місцевій поліції, брати Джонс - 24 і 25 років - виручили за 15,5 тонни металу близько 5 тисяч доларів.

Працівникам компанії з утилізації старший брат заявив, що мав дозвіл на демонтаж мосту, і показав фотографії споруди, зроблені камерою мобільного телефону. Однак приймальники не повірили і викликали поліцію.

Раніше повідомлялося, що міст завдовжки 15 метрів і завширшки 6 метрів, який стояв на приватній території в лісі, був розрізаний за допомогою зварного пальника. Крадіжка сталася наприкінці вересня - початку жовтня, але стало про неї відомо лише за кілька днів. Можлива вартість відновлення мосту - близько 100 тисяч доларів.

Братам загрожує звинувачення в заподіянні великої шкоди, крадіжці, приховуванні краденого і злочинній змові, підсумовує Лента.ру.