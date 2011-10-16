Вітренко: на руках у Януковича найголовніша карта

Європа пробачить Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ кримінальну справу проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, якщо він продовжить «торпедувати» Росію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО сказала сьогодні у своєму виступі на конференції міжнародного руху «Интернациональная Россия» в Москві.

«Суд над ТИМОШЕНКО отримав яскраво русофобське забарвлення... Європа виступила із засудженням такого вердикту, але, тим не менш, ЯНУКОВИЧ, який ще недавно розігрував спектакль, що він проросійський політик, на все це йде. Він кидає виклик демократичній Європі, Європа начебто за права людини, але вона спокійно проковтне справу ТИМОШЕНКО і подібні справи. Чому? Тому, що в руках у ЯНУКОВИЧА найголовніша карта - карта торпедування Росії», - сказала Н.ВІТРЕНКО.

Вона зазначила, що у грудні 2008 року між Україною і США була підписана хартія про стратегічне партнерство, в якій зазначено: "Розділ 2 пункт 1: Україна стане членом НАТО. Розділ 3 пункт 2 спрямований на встановлення контролю Заходу над енергетикою Україна, газотранспортною інфраструктурою».

На думку Н.ВІТРЕНКО, нинішнє українське керівництво проводить курс своїх попередників, спрямований на те, «щоб Україна стала ворогом Росії, членом НАТО, і щоб транспортна інфраструктура - та жила, яка з`єднує Росію та Європу, - була під американським контролем».

«Коли В. ЯНУКОВИЧ став Президентом, він мав усі підстави цю хартію денонсувати. Проте 15 березня 2010 року парламентською більшістю приймається угода (пункт 5.5) про те, що вони зобов`язуються виконувати хартію «Україна-США» про стратегічне партнерство», - сказала вона.

Також, за словами Н.ВІТРЕНКО, у Вашингтоні 12 квітня 2010 року В.ЯНУКОВИЧ зустрічався з Президентом США Бараком ОБАМОЮ, вони підписали спільну заяву, яка починається словами про те, що Україна зобов`язується виконувати хартію «Україна-США» про стратегічне партнерство.

У зв`язку з цим Н.ВІТРЕНКО вважає, що «Україна виступає торпедою проти Росії на догоду Заходу. І Захід закриває очі на прояви на Україні неонацизму, порушення прав людини і на бознащо ще».