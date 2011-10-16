Яценюк ініціює мораторій на продаж землі

Лідер партії «Фронт Змін», народний депутат від НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК у понеділок, 17 жовтня, має намір зареєструвати проект закону про встановлення до 2014 року мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на прес-конференції у Дніпропетровську.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, мораторій може бути знятий лише у випадку проведення повноцінної інвентаризації всіх земель України і в результаті видачі актів на право власності на землю всім українцям.

«Вимагаємо від уряду забезпечення прав власності на землю всім громадянам України», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Також, за його словами, мораторій на продаж землі можна буде скасувати тільки після затвердження програми соціально-економічного розвитку села.

«Сьогодні влада у питаннях землі намагається провести те, що було проведено у 90-ті роки з державним майном. Після приватизації державного майна держава і тим більше українці нічого не отримали. Влада у 2012-2013 році намагається приватизувати землі як останній актив, який залишився в Україні», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Верховна Рада відмовилася продовжити до 1 січня 2015 року мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Таким чином з 1 січня 2012 року припиняється мораторій на купівлю-продаж продаж земель сільськогосподарського призначення.