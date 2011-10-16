Янукович хоче бачити Україну світовою «годувальницею»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що професіоналізм працівників вітчизняної харчової промисловості дозволить нашій державі повернути статус провідного постачальника харчових продуктів у світі.

Про це йдеться у привітанні працівникам харчової промисловості з професійним святом, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, від сумлінної та відповідальної роботи працівників харчової промисловості залежить не тільки забезпечення українських громадян якісними, корисними і доступними продуктами, а й продовольча стабільність України та її експортний потенціал.

"Упевнений, що ваш безцінний досвід у поєднанні з інноваційними досягненнями технологічного прогресу допоможуть повернути нашій державі статус провідного постачальника харчових продуктів", - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.