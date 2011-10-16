Ландік замість СІЗО розгулює Луганськом?

Про це повідомив луганський правозахисник Костянтин Реуцький, глава правління правозахисного центру "Поступ", повідомляє Укрправда з посиланням на "Lugansk. Медіа Стиль".

"Бачив його позавчора ввечері, 14 жовтня, на початку сьомої, він неспішно йшов до Луганської обласної прокуратури. Виглядав веселим і відпочившим", - повідомив Реуцький.

"Не здивуюся, якщо для Ландіків у нашому СІЗО існує такий собі "денний стаціонар", - припускає правозахисник.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська виніс рішення утримувати Ландіка до суду в слідчому ізоляторі.

Раніше Генпрокуратура Росії задовольнила запит Генпрокуратури України від 19 липня про видачу Ландіка для притягнення його до кримінальної відповідальності.

21 вересня правоохоронні органи Росії передали Ландіка правоохоронним органам України.

7 липня прокуратура Луганської області порушила проти нього кримінальну справу за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Ландік підозрюється у побитті вночі 5 липня відвідувачки ресторану "Баккара" у Луганську.