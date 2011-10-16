У міліції спростували інформацію про те, що Ландік на волі

У міліції спростували інформацію про те, що депутат Луганської міськради Роман ЛАНДІК, обвинувачений у побитті дівчини, перебуває на волі.

Як повідомляє «Сегодня», начальник прес-служби ГУ МВС України у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ заявила: «ЛАНДІК перебуває у СІЗО. А правозахиснику просто привидилося, що він бачив його на вулиці».

Як повідомляв УНІАН, за словами луганського правозахисника Костянтина РЕУЦЬКОГО, 14 жовтня Р.ЛАНДІК був помічений на вулицях Луганська. «Бачив його позавчора ввечері, 14 жовтня, на початку сьомої, неспішно йшов до Луганської обласної прокуратури. Виглядав веселим і відпочилим», - сказав К.РЕУЦЬКИЙ.