Чорновіл: вирок Тимошенко був би справедливим, якби раніше сів Ющенко

Народний депутат Тарас Чорновіл вважає екс-президента Віктора Ющенка кримінальним злочинцем і мерзотником.

Про це він заявив в ефірі Радіо "Свобода".

"Коли сьогодні садять в тюрму Тимошенко, то я можу сказати, що це було б лише частково справедливо у тому випадку, якби за півроку до цього в цій тюрмі з терміном аналогічним або більшим вже би сидів Віктор Ющенко", - вважає депутат.

За його словами, Ющенко перевищив свої повноваження, коли втрутився в хід газових переговорів з Росією.

"Він робив це в корисливих цілях, бо в його інтересах було повернути в систему "РосУкрЕнерго", - зазначив Чорновіл, додавши, що "це є його "кормушка", це є його портмоне, звідки він брав свої гроші".

"Я вважаю, що Ющенко – кримінальний злочинець. Це моя особиста думка. Я про це знав і раніше, про ці його здатності", - сказав депутат.

"Можливо, я був неправий, коли я в 2004 році підтримав Януковича, тому що мені важко сказати, яким би був Янукович, якби він тоді став президентом. Але я дуже добре знав, що таку дрібнокримінальну постать як Віктор Ющенко і такого мерзотника допускати до влади не можна в принципі", - зазначив він.

За словами Чорновола, Ющенко "створив сам факт злочину, після якого Україна на невигідних умовах підписала договір".

"Після того він свою вину постарався перекласти на інших, у тому числі на Тимошенко, і це в чомусь, все ж, справедливо. Після того він фактично започаткував кримінальне переслідування, яке успадкував Янукович і став його реалізовувати", - сказав депутат.

"І останнє: Віктор Ющенко – єдина в Україні постать публічного масштабу, яка не просто підтримала вирок, а підтримала його без застережень", - підкреслив Чорновіл.

За його словами, навіть президент Янукович почав заявляти, що цей вирок шкідливий для України.

"Тільки Віктор Ющенко однозначно аплодував і казав, що він це схвалює, що він цим дуже задоволений. Як на мене, це дуже добра відповідь усім тим, хто пробував створити собі казочку про гарного, доброго європейського президента. Я вважаю, що він мерзотник", - цитує Українська правда.