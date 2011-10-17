Лавров сказав, що думає про нову справу Тимошенко

Друга кримінальна справа екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО не пов`язана з міждержавними відносинами і стосується приватної компанії.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у Росії, яку позицію займає РФ у другій справі Ю.ТИМОШЕНКО.

«Борг є перед Міністерством оборони (РФ) у приватної української компанії. Це все, що я думаю», - сказав С.ЛАВРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Ю.ТИМОШЕНКО були пред`явлені нові звинувачення - в скоєнні злочину згідно з ч.2 ст.15 (закінчений замах на скоєння злочину) і ч.5 ст.191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу

Екс-прем`єра звинувачують у покладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО в тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

Довідка УНІАН. У червні цього року в ЗМІ було обнародувано лист міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА до прем`єра Миколи АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації «Єдині енергетичні системи України» в сумі 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

22 червня Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що не має ніяких боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.