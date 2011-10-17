На Майдані півтори тисячі людей протестують проти бідності

На Майдані Незалежності у Києві близько 1,5 тис. осіб беруть участь у мітингу, організованому Федерацією профспілок України до Міжнародного дня боротьби з бідністю.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг проходить в рамках всеукраїнської акції «Профспілки проти бідності».

На Майдані зібрались представники профспілок багатьох підприємств з різних регіонів України.

Після мітингу учасники акції підуть до Будинку уряду, Верховної Ради України, Адміністрації Президента України.

За підсумками акції буду прийнято резолюцію з вимогами та пропозиціями до представників влади.