Міліцію Донецька переводять на посилений режим

Забезпечувати громадський порядок у Донецьку під час візиту Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА і Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА будуть близько 800 міліціонерів.

Про це УНІАН повідомив начальник Відділу зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області Ігор ДЬОМІН.

За його словами, до охорони порядку будуть залучені співробітники ППС, дільничні міліціонери, зовнішня служба, а також бійці підрозділів «Грифон» і «Беркут».

У зв`язку з приїздом президентів охорона порядку в Донецьку здійснюватиметься в посиленому режимі.

«Ми обійдемося своїми силами, з інших областей правоохоронці залучатися не будуть», - додав І.ДЬОМІН.

Нагадаємо, 18 жовтня в Донецьку відбудеться Другий Українсько-Російський міжрегіональний економічний форум, в якому візьмуть участь Президент України В.ЯНУКОВИЧ і Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ.