Більшість не домовилася з опозицією щодо порятунку Тимошенко

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ знову заявляє, що парламентська більшість не досягла домовленості з опозицією з приводу законопроекту про гуманізацію відповідальності за економічні злочини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів, відповідаючи на вимогу фракції «БЮТ-Батьківщина» вже завтра розглянути відповідний президентський законопроект у другому читанні з пропозиціями народних депутатів.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що розглянути проект закону можна було б, але «на сьогодні домовленостей не існує, і ми від опозиції тільки чуємо одне – давайте ми ліквідуємо 365 статтю ч. 3 (Кримінального кодексу - УНІАН) під одну людину».

«Нам зрозуміла ця процедура. Якщо ми це зробимо, то перше - такі звуки вже лунають з боку опозиції - що ми готуємо це під себе, і це нам посилено розповідають», - зазначив О.ЄФРЕМОВ.

Він підкреслив, що члени фракції Партії регіонів «досить бурхливо» обговорювали це питання на засіданні ради фракції, але рішення по ньому не ухвалено.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

8 жовтня віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО заявив, що фракції опозиції узгодили спільні поправки до законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів, ухвалення яких зніме політичні переслідування.