Литвин про розпуск ВР: хотів би побачити тих, хто відмовиться від мандатів
"Треба зосередитися на роботі"
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає нереальним розпуск парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні під час брифінгу, коментуючи заяву першого заступника лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА про те, що БЮТ вимагатиме розпуску парлдаменту, в разі якщо не буде ухвалене рішення про декриміналізацію статті, за якою засуджено екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО.
«З таким же самим успіхом можна прийняти рішення про розпуск України», - сказав В.ЛИТВИН.
За його словами, такі заяви є намаганням реалізувати свої плани під політичний момент. «Постановою ВР Верховна Рада не припиняє свою діяльність», - сказав він.
Голова ВР також додав, що в питанні дострокового розпуску парламенту необхідно, аби Верховна Рада проголосувала за складення депутатських мандатів. «Я хотів би побачити народних депутатів, які напишуть відповідні заяви. Тому це чергова політична кампанія, і я вважаю, що треба зосередитись на роботі», - додав він.
В.ЛИТВИН зауважив, що виборчу кампанію можна розпочати, але в цьому буде зацікавлена лише одна провладна сила.