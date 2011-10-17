Стадіон «Металіст» здадуть у грудні?

Державне фінансування реконструкції стадіону "Металіст" як об`єкту Євро-2012 все ще виділено не повністю - у частині надходжень з місцевих бюджетів (Харкова та Харківської області). У цей час обласний бюджет продовжує перераховувати кошти, передбачені на реалізацію цього проекту. Про це в інтерв`ю газеті «Урядовий кур`єр» розповів Михайло Добкін, губернатор Харківської області.

«Зараз там (на стадіоні - прим ред.). Ведуться роботи із забезпечення необхідною енергетикою, зокрема двома пересувними генераторами, які у разі виникнення непередбаченої ситуації забезпечуватимуть його безперебійну роботу. На ці цілі в бюджеті передбачено 7 мільйонів гривень. Ще майже 4 мільйони перерахуємо до кінця нинішнього року на інші витрати стадіону з енергетики», - сказав Михайло Добкін.

Як повідомлялося раніше, ОСК «Металіст» реконструйований у форматі приватно-державного партнерства. Згідно титулу проекту сукупні інвестиції складають 762,2 млн.грн. з трьох джерел: 46% -державний бюджет України, 30% - група DCH Олександра Ярославського, 24% - місцеві бюджети регіону. Фінансові зобов`язання Держбюджету і приватного інвестора станом на поточний момент виконані повністю. Загальний борг бюджетів м. Харкова та Харківської обл. за проектом реконструкції стадіону «Металіст» складає 25,2 млн. грн. 16 млн. грн. заборгувала область, 9,2 млн. грн. - місто. Термін завершення проекту (включаючи період часу, який знадобився для врахування додаткових вимог УЄФА) переносився тричі. Під час візиту президента УЄФА Мішеля Платіні до Харкова, який відбувся 26 вересня поточного року, місцева влада зобов`язалася виконати жорстку вимогу європейського футбольного союзу - тобто забезпечити здачу об`єкта в грудні 2011 року.