Україна не брала на себе борги ЄЕСУ - лист Лавриновича Богословській

У Міністерстві фінансів немає ніякої інформації, яка б засвідчувала надання державних гарантій за зобов’язаннями корпорації ЄЕСУ.

Про це, як повідомляє Українська правда, йдеться в листі міністра юстиції Олександра Лавриновича у відповідь на запит Інни Богословської.

"Україна як держава не несе відповідальності за дії суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності" ,- вказано в листі.

"Водночас стосовно надання гарантій урядом України за зобов`язаннями корпорації "Єдині енергетичні системи України" повідомляємо, що на момент написання зазначених листів в період з 1995 по 1996 роки законом України від 5 грудня 1990 року "Про бюджетну систему", яким було визначено правові засади функціонування бюджетної системи, її принципи, основи бюджетного процесу...не передбачалось надання урядом України державних гарантій за зобов`язаннями суб`єктів господарювання", - йдеться у відповіді міністра.

"Разом з тим за інформацією Міністерства фінансів в його обліку відсутня інформація щодо наявності будь-якої заборгованості корпорації "Єдині енергетичні системи України" перед Міністерством оборони РФ та Міністерством фінансів не надавались державні гарантії за зобов`язаннями корпорації", - наголосив Лаврінович.

Відповідь датована 26 червня 2011 року.

Як відомо, СБУ порушила кримінальну справу проти Юлії Тимошенко за борги корпорації ЄЕСУ перед Росією.

"Зокрема Тимошенко обвинувачується в тому, що будучи президентом і фактичним власником корпорації ЄЕСУ за попередньою змовою з колишнім прем`єром Павлом Лазаренком вчинила замах на розтрату коштів державного бюджету в особливо великих розмірах шляхом покладання на Кабінет міністрів зобов`язань приватної корпорації ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405,5 млн доларів", - повідомив керівник головного слідчого управління СБУ Іван Дерев`янко