У Москві думають, що Україна піде на все, щоб не зірвати транзит до Європи

Президент Російського газового товариства, віце-спікер Держдуми РФ Валерій ЯЗЄВ вважає, що ризики транзиту російського газу до Європи існують, але Україна не допустить зриву транзиту через свою територію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Транзитні ризики існують за визначенням, поки існують транзитні країни й транзит як такий. Транзитні ризики, приміром, – сомалійські пірати не дають транзитувати нафту по Аденській затоці, транзитні ризики також можуть бути технічними, технологічними, фінансовими. Може бути ризик країновий. Теоретично ризики існують, і це було видно в 2006 і 2009 роках», - сказав В.ЯЗЄВ.

«Я сподіваюся, що «Газпром», що ми зуміємо домовитися з українською стороною або вона з нами зуміє домовитися для того, щоб не переривати транзит російського газу до Європи», - додав В.ЯЗЄВ.

Він упевнений, що в умовах критики з боку ЄС і РФ суду над Ю.ТИМОШЕНКО, а також упровадження європейського енергетичного законодавства «влаштувати зрив транзиту для України смерті подібно».

«Україна піде на все, щоб не допустити зриву транзиту», - сказав президент Російського газового товариства.