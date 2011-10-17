Луценко думає, що невдовзі свідків приведе «братва» з Макіївки

Печерський районний суд залишив без уваги вимогу екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА встановити, на яких підставах служба внутрішньої безпеки МВС України розносить запрошення окремим свідкам з’явитися на допит в судове засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні під час чергового судового засідання.

Зокрема, він обгрунтував своє клопотання тим, що служба внутрішньої безпеки з незрозумілих причин займається не властивою для нею функцією, запрошуючи замість секретаріату суду свідків на судове засідання.

«Чому порядок визначення і запрошення свідків визначає не секретаріат суду, а міліція. Я вважаю, ми маємо кричуще порушення закону і виконання невластивих функцій міліцією, що дає підстави підозрювати міліцію в тиску на свідків. Я маю підозри, що міліція не лише викликає свідків, але і «обробляє» їх, здійснює тиск… Прошу розібратися із самоуправством, яке вчиняє департамент внутрішньої безпеки МВС», - сказав на підтримку свого клопотання Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши, що якщо таким чином сьогодні міліція приводить свідків в суд, то через деякий час «нам таким чином може приводити свідків братва з Макіївки».

У свою чергу захист екс-міністра звернувся до суду з проханням оголосити перерву в судовому засіданні, оскільки адвокати не знали, яких саме свідків сьогодні буде допитувати суд і відповідно, не мали можливості підготуватися до їхнього допиту.

Крім того, адвокати у справі сьогодні повинні взяти участь в інших судових засіданнях. Втім, суд також відмовив і їм в задоволенні цього прохання.