Заступника Луценка допитували 4 години

Печерський районний суд Києва оголосив перерву до 9.10 18 жовтня у кримінальній справі за обвинувачення екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення після понад 4 годин допиту свідка - колишнього першого заступника міністра внутршніх справ України Михайла КЛЮЄВА оголосив головуючий в судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують у Лук‘янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.