МЗС не коментує інформацію про скасування візиту Януковича в Брюссель

Міністерство закордонних справ України не коментує інформацію про нібито скасування візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя 20 жовтня.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, раніше деякі ЗМІ повідомляли, що В.ЯНУКОВИЧ вирішив скасувати свій візит до Брюсселя, оскільки заплановані переговори з керівництвом Європейського Союзу будуть присвячені здебільшого обговоренню теми ув’язнення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Сьогодні глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН заявив, що В.ЯНУКОВИЧ може відвідати з візитом Брюссель у першій половині дня 20 жовтня.