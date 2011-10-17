Богословська пропонує не брати лист Лавриновича до уваги

Голова Тимчасової слідчої комісії з питань газових угод 2009 р. Інна БОГОСЛОВСЬКА нагадує, що кримінальну справу проти екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО порушено за спробу перевести на держбюджет борг приватної корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата.

Тому вона пропонує листа міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧАщодо відсутності боргів корпорації ЄЕСУ не брати до уваги.

І.БОГОСЛОВСЬКА підкреслює, що ні вона особисто, ні очолювана нею Тимчасова слідча комісія не надсилали листа міністру юстиції і не одержували від нього відповідей.

У той же час, депутат повідомляє, що 21 липня 2011 року ТСК на свій запит одержала відповідь прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, до якого додавалася інформація про засновників «ЄЕСУ» і «Босфору», а також лист Міністерства юстиції, одержаний Кабміном під час робочого відпрацювання запиту ТСК.

«Вказаний лист Мінюсту не є відповіддю голові ТСК І.БОГОСЛОВСЬКІЙ, носить робочий характер і містить тільки попередній аналіз законодавства, яке діяло під час незаконних операцій Павла ЛАЗАРЕНКА і Ю.ТИМОШЕНКО», - підкреслила І.БОГОСЛОВСЬКА.

Депутат вважає, що на цей лист немає підстав офіційно посилатися, оскільки, згідно з його текстом, у Міністерстві юстиції були відсутні документи з цього питання, що не давало можливості оцінити ситуацію.

«Що стосується суті справи, то ніхто ніколи не говорив, зокрема в рамках роботи Тимчасової слідчої комісії з питань газових угод, що компанії Ю.ТИМОШЕНКО «Єдині енергетичні системи України» вдалося оформити свій комерційний борг як державний. Кримінальна справа проти Ю.ТИМОШЕНКО і П.ЛАЗАРЕНКА порушена за спробу, підкреслюю – спробу, перевести борг приватної компанії на держбюджет», - зазначає І.БОГОСЛОВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ обнародував лист міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА Кабінету міністрів України від 24 червня 2011 року, в якому за результатами вивчення звернення голови Тимчасової слідчої комісії Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ вказано, що «за інформацією Міністерства фінансів, в його обліку відсутня інформація про наявність будь-якої заборгованості корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Російської Федерації, і Міністерством фінансів не надавалися державні гарантії за зобов`язаннями корпорації ЄЕСУ».