Губернатор каже, жителі Донецька в sms скаржаться йому на відсутність тепла

Жителі Донецької області скаржаться губернатору на відсутність опалення за допомогою sms.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ.

При цьому він наголосив, що в області до теплопостачання підключено 98% житлових будинків.

За словами губернатора, з 15 жовтня запрацювали всі котельні, але ще є проблеми з підключенням житлового фонду.

«Є ще не підключені будинки з тих чи інших причин. 98% будинків сьогодні підключено, але є ще проблеми», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ.

Губернатор розповів, що деякі жителі Донецька скаржаться йому особисто в sms на відсутність тепла в будинках.

«Я навіть особисто одержував сигнали. Не знаю, може вже телефон міняти. Мені прийшло вчора sms: «Будинок Рози Люксембург 101-а не підключений. Андрій Володимирович, допоможіть. У нас тут люди похилого віку, діти, інваліди». Я мав бесіду вчора з мером міста Донецька. Через дві з половиною години мені прийшло sms: «Велике спасибі!», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ.