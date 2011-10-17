ГПУ перевірить заяву Луценка

Генеральна прокуратура України перевірить заяву екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про те, що на момент оформлення документів про зараховування водію Леоніду ПРИСТУПЛЮКУ цивільного стажу до стажу служби в органах внутрішніх справ його не було в Україні.

Як повідомили УНІН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, про це державний обвинувач Віктор КЛИМЕНКО відповів журналістам після закінчення судового засідання у справі за обвинуваченням Ю.ЛУЦЕНКА.

Так, прокурор підтвердив журналістам, що «сьогодні тривав допит важливого свідка Михайла КЛЮЄВА. Свідок був послідовний, не дивлячись на тиск з боку сторони захисту, відповів на усі запитання та підтвердив свої покази, які надавав на стадії досудового слідства. Ці покази свідчать про те, що підсудний ЛУЦЕНКО особисто надав доручення про зараховування водію ПРИСТУПЛЮКУ цивільного стажу до стажу служби в органах внутрішніх справ.

Коментуючи слова Ю.ЛУЦЕНКА про те, що на момент вчинення цих дій (розпорядження щодо Л.ПРИСТУПЛЮКА) його не було в Україні, В.КЛИМЕНКО зазначив: «Інформації про те в матеріалах досудового слідства немає. Відповідна інформація обов’язково буде перевірятися».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у суді колишній перший заступник міністра внутрішніх справ України М.КЛЮЄВ заявив, що Ю.ЛУЦЕНКО передав йому документи для зарахування загального стажу роботи його водія Л.ПРИСТУПЛЮКА до міліційного, зазначивши, що не вважає цю процедуру незаконною.

Разом з тим, відповідаючи на запитання Ю.ЛУЦЕНКА, М.КЛЮЄВ не зміг чітко пояснити, яким чином він міг одержати від нього відповідні документи, якщо, згідно з наявними в матеріалах справи документами, 30 жовтня 2008 року міністр перебував у відпустці, при цьому за межами України, а на документі, підписаному на той час першим віце-прем`єр-міністром України Олександром ТУРЧИНОВИМ щодо зарахування цивільного стажу Л.ПРИСТУПЛЮКА в міліційний, стояла дата 31 жовтня 2010 року.

Довідка УНІАН. Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА, якого Генеральна прокуратура, серед іншого, обвинувачує у незаконному оформленні на роботу в міністерство свого водія Л.ПРИСТУПЛЮКА і у порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Раніше свідки у справі за цим епізодом заявляли, що порушень при працевлаштуванні Л.ПРИСТУПЛЮКА до МВС не було.