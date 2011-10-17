Азаров чекає, коли знайдуть «більш гідного» для його посади

Прем`єр Микола Азаров запевняє, що його не хвилює збереження посади глави уряду.

Про це він заявив, відповідаючи на питання на своїй сторінці в Facebook.

"Прогнози щодо моєї персони мене хвилюють найменше. Я вже говорив, назвіть більш гідного і підготовленого для роботи на цій посаді", - заявив він.

"А хвилюють мене зовсім інші питання: життєзабезпечення країни взимку, фінансова стабільність, енергозбереження, будівництво лікарень, шкіл, випуск якісних українських товарів і т.д. Ось над цим я працюю", - зазначив прем`єр.

Раніше Азаров писав на своїй сторінці в Facebook, що необхідно розвивати сучасну туристичну інфраструктуру і модернізувати цю галузь.

Нагадаємо, сьогодні Микола Азаров відвідав місто Умань у Черкаській області. У дендропарку "Софіївка" разом з губернатором Черкаської області Сергієм Тулубом, прем`єр висадив дуб на алеї дубів.

Gazeta.ua