Прем'єр Канади написав Януковичу листа про Тимошенко

Прем’єр-міністр Канади Стівен ГАРПЕР занепокоєний політичним підґрунтям переслідування лідера партії "Батьківщина", екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться в листі С.ГАРПЕРА до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, повідомляє сатй Ю.ТИМОШЕНКО.

"Україна та Канада мають особливі партнерські відносини, які формувалось поколіннями українських мігрантів у Канаді. Тому я глибоко занепокоєний останніми подіями у Вашій країні, зокрема очевидною політичною вмотивованістю судового процесу проти колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО", - зазначив С.ГАРПЕР.

Прем’єр-міністр Канади наголосив, що за оцінками численних міжнародних експертів судовий процес проти Ю.ТИМОШЕНКО не відповідає загальноприйнятим нормам належної правової процедури та справедливості.

"Канада переконана, що справедлива та незалежна судова система є важливою складовою демократичного управління. Як Ви пам’ятаєте, під час нашої спільної прес-конференції у Києві у жовтні 2010 року я закликав Україну міцно триматись її відданості демократії. Я не можу переоцінити потенціальні негативні наслідки поточного судового процесу проти Юлії ТИМОШЕНКО як для майбутніх відносин України з Канадою, так і для довготривалого демократичного розвитку Вашої країни", - йдеться в листі.

"Наші позитивні двосторонні відносини з часу здобуття Україною незалежності базувались на спільній повазі до демократії, прав людини та верховенства права. Канада залишається рішучим прихильником зусиль щодо побудови мирної, демократичної та заможної України. Ми продовжуватимемо співпрацювати з Україною задля досягнення цієї мети", - запевнив С.ГАРПЕР.