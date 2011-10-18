Міщенко: Кірєєву дали "козу"

Фракція «БЮТ-Батьківщина» наполягає на проведенні експертизи судового вироку у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на предмет його написання особисто суддею Родіоном КІРЄЄВИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це на брифінгу повідомив народний депутат Сергій МІЩЕНКО.

За словами С.МІЩЕНКА, він проаналізував попередні вироки судді Р.КІРЄЄВА і вирок Ю.ТИМОШЕНКО і дійшов категоричного висновку, що вирок у справі екс-прем’єра писав не Р.КІРЄЄВ, а хтось інший, оскільки стилістично він відрізняється від всіх попередніх вироків, написаних цим суддею.

«Як колишній слідчий, як колишній прокурор, який не раз проводив авторознавчі експертизи, можу сказати, що це написано не суддею КІРЄЄВИМ, і впевнений, що експерти, які проводитимуть експертизу, мене підтримають», - зазначив С.МІЩЕНКО.

За його словами, у вироку Ю.ТИМОШЕНКО Р.КІРЄЄВ вживає непритаманні для нього уточнення, фрази, яких немає у жодному з попередніх висновків.

«Складається таке враження, що або він писав, а потім йому хтось "причесав" текст, або дали "козу" і він щось своє туди вставив, але цей вирок написаний зовсім інакше, ніж ті, які він писав у Березанському і Печерському суді, і тому на сьогоднішній день питання до експертів», - заявив депутат.