Європейські ліберали пропонують Україні визначитися

Європейські ліберали переконані, що судові процеси над опозиціонерами - це падіння української демократії та свободи.

Як заявив віце-президент Європейської ліберально-демократичної партії Марк ГЕРРЕРО під час конгресу Ліберального руху Литовської Республіки у Вільнюсі 16 жовтня, українські опозиціонери звернуться до європейського правосуддя, і воно винесе рішення, засновані на справедливості, а не на політичних мотивах, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Україна майбутнього».

«Як європейський політик я думаю, що висловлю думку всіх європейців, якщо скажу, що нам не подобаються процеси над лідерами української опозиції. Ми вважаємо ці процеси політичними, а не юридичними. Як європейці ми хотіли б бачити їх прозорими, чесними та демократичними», - заявив він.

М.ГЕРРЕРО також зазначив, що європейська правова система дасть власну відповідь на ситуацію з кримінальним переслідуванням опозиції в Україні: «Ми впевнені, що українські опозиціонери звернуться до європейського правосуддя, і воно дасть іншу відповідь, засновану на справедливості, а не на політичних причинах. Ми уважно стежимо за судовими процесами над українськими опозиціонерами і впевнені, що Європа адекватно на них відреагує».

Лідер Ліберального руху Литовської Республіки, міністр транспорту та зв`язку Литви Елігіус МАСІУЛІС, у свою чергу, заявив, що вважає процеси над опозиціонерами падінням української демократії і свободи.

«Я дуже негативно оцінюю ці процеси, тому що не можна змішувати кримінальні справи з політикою. Це буде велике падіння для української демократії та свободи. Україна зараз повинна визначитися – чи це така країна, як Росія, де подібне стало нормою, чи це країна, яка любить демократію, яка вважає за краще європейські цінності. Я сподіваюся, що розум і демократія переможуть в Україні», - сказав Е.МАСІУЛІС.

Виступаючи з трибуни конгресу, лідер партії «Україна майбутнього» Святослав ОЛІЙНИК заявив, що правова система Європейського Союзу повинна стати на захист демократії та свободи в Україні.

«Світова історія давно дала відповіді на ці виклики. Диктатори приходять і йдуть, а люди залишаються та розвиваються. Українці гідні жити у вільній сім`ї європейських народів. Європейська правова система повинна стати надійним і дієвим інструментом захисту демократії та свободи для України», - підкреслив С.ОЛІЙНИК.

Конгрес Ліберального руху Литовської республіки відбувався 15-16 жовтня. Захід зібрав понад 500 учасників і складався з 10 різних політичних подій за участю литовських і зарубіжних експертів.

Європейська ліберально-демократична партія (ЄЛДР) представлена у Європейському парламенті депутатською групою «Альянс європейських лібералів і демократів». ЄЛДР є третьою за величиною партією Євросоюзу, має 75 місць у Європарламенті та 8 місць у Єврокомісії.

На національному рівні партії-члени ЄЛДР представлені в 11 з 27 урядів країн ЄС, включно з трьома прем`єр-міністрами: Андрус АНСІП (Естонія), Ларс Лекке РАСМУССЕН (Данія), Марк РЮТТЕ (Нідерланди).