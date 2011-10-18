У ПР не виключають, що повернуться до питання про час

Народний депутат від Партії регіонів Ярослав СУХИЙ не виключає, що Верховна Рада повернеться до розгляду питання про зміну обчислення часу на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи відмову народних депутатів скасувати постанову про зміну порядку обчислення часу.

«Я думаю, судячи з настрою зали, це питання остаточно ще не вирішене, і ми до нього ще повернемося», - сказав Я.СУХИЙ.

Водночас він зауважив, що повернення до цього питання можливе лише після досягнення компромісу.

«Наприклад, може бути рішення таке, як запропонував ЛИТВИН (голова ВР Володимир ЛИТВИН), що ми не будемо змінювати час улітку, а змінимо його раз узимку», - додав Я.СУХИЙ.