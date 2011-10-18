Ще один свідок у справі Луценка зізнався, що йому дзвонили з міліції

Ще один свідок у справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА заявляє, що в суд його викликали не повісткою, а запросили телефоном співробітники Департаменту внутрішньої безпеки МВС України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні не допиті в Печерському районному суді Києва, відповідаючи на запитання адвокатів Ю.ЛУЦЕНКА, заявив колишній заступник начальника фінансового відділу Департаменту оперативної служби МВС України Олександр ЯКУБЕНКО.

«Я не одержував судом повістки. Прізвища не пам’ятаю. Представник Департаменту внутрішньої безпеки на мобільний зателефонував вчора ввечері», - сказав свідок.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що Департамент внутрішньої безпеки МВС України розносить запрошення окремим свідкам з’явитися на допит на судове засідання.