Безсмертний: Дуель з Тимошенко Янукович програв

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ програв дуель з Юлією ТИМОШЕНКО, вважає екс-посол України в Білорусі, колишній голова політради «Нашої України» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

У інтерв`ю «ЛігаБізнесІнформ» він відзначив, що «до вироку Ю.ТИМОШЕНКО деякі допускали можливість другого президентського терміну для В.ЯНУКОВИЧА. Сьогодні ж для нього стоїть інше завдання - не допустити дострокових президентських виборів».

Вирок Ю.ТИМОШЕНКО політик не вважає перемогою В.ЯНУКОВИЧА, швидше, навпаки. На думку Р.БЕЗСМЕРТНОГО, поведінка влади стосовно Ю.ТИМОШЕНКО призведе країну до того, що не матиме значення, де саме вона перебуває - на волі чи за гратами.

«Ситуація така, що вона не тільки лідер опозиції, вона - лідер країни. Подивіться, хто відреагував на рішення Печерського суду. Перші особи провідних держав. Влада скоро доведе ситуацію до того, що Ю.ТИМОШЕНКО, сидячи у в`язниці, підписуватиме декрети, які виконуватимуться. Не треба божеволіти: дуель з Ю.ТИМОШЕНКО В.ЯНУКОВИЧ програв! Ось що потрібно зафіксувати», - наголосив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він також переконаний, що Печерський районний суд Києва не міг ухвалити самостійне рішення.

«Погано, коли виконавець поставленого завдання - дурень, а ще гірше - дурень з ініціативою. Те, що сталося в Печерському суді - ведмедяча послуга замовникові від дурня-виконавця. Своїм рішенням суд поставив В.ЯНУКОВИЧА в скрутне становище. Мають рацію ті, хто говорить, що це рішення закриває політичну перспективу влади», - зазначив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.