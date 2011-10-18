Європейська комісія: Україна і ЄС повинні продовжувати співпрацю

Європейська комісія заявляє про необхідність подальшого продовження співпраці Києва і Брюсселя. Про це повідомляють "Подробности" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжуємо працювати з Україною. Діалог повинен тривати, співпраця повинна тривати - це в наших загальних інтересах, це вигідно для обох сторін", - заявила у вівторок у Брюсселі офіційний представник Європейської комісії Кароліна Коттова.

Говорячи про відміну візиту, представник ЄК підтвердила озвучену раніше інформацію про причини такого рішення і відмітила, що таке рішення було прийняте за результатами двосторонніх контактів між Києвом і Брюсселем, оскільки "це буде краще для стосунків України і ЄС". "Ми чекаємо продовження нашого діалогу", - знову підкреслила Коттова.

Відповідаючи на запитання про перспективи підписання Угоди про асоціацію, представник ЄК нагадала позицію Верховного представника ЄС Кетрін Ештон, яка "чітко сказала, що пропозиція залишається в силі і продовжуватиме залишатися".

"Ми залишаємося відданими нашій співпраці з Україною і продовжуємо тісно працювати на технічному рівні. Відносно підписання, то це залежатиме, чи дотримуються цінності, про які я говорила", - сказала вона.

За словами Коттової, у Брюсселі "чекають іншої можливості" для приїзду Януковича.