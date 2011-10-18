Пріоритетом для київської влади Попов вважає теплі батареї
Ліквідацію аварій контролює Мазурчак
Цього року на оновлення тепломереж міста було витрачено понад 200 мільйонів гривень. Це рекордна для Києва сума. Але, на думку голови КМДА Олександра Попова, цього недостатньо. Як повідомляє прес-служба КМДА, Попов не задоволений тим, як місто підготувалося до входження в опалювальний сезон. Адже, незважаючи на заходи із запобігання аваріям та проведення випробувань, після подачі теплоносія на початку жовтня були виявлені пориви на тепломережах. Тому і дотепер деякі кияни змушені залишатися без опалення у своїх домівках.
«Ліквідацію аварій на тепломережах має особисто контролювати Олександр Мазурчак. Щодня виїжджати на аварійні ділянки та доповідати мені про стан виконання робіт», – сказав Олександр Попов.
Голова КМДА наголосив, що необхідно у найкоротші терміни ліквідувати пориви та подати тепло в оселі киян.
Також він зазначив, що зараз вирішення цього питання є пріоритетом для київської влади на усіх рівнях: від району до міста.