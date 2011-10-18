Медведєв хоче, щоб у вироках суду не було антиросійських вимірів

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає, що в судових вироках в Україні не повинно бути «політичних і антиросійських вимірювань».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Донецьку на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, коментуючи на прохання журналістів ситуацію щодо судового вироку стосовно колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Я б хотів, щоби правосуддя здійснювалося таким чином… щоб у тих вироках, які виносяться судом, не було політичного або антиросійського вимірювання», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Також він наголосив на важливості того, щоб унаслідок рішень судів не ставилася б під сумнів легітимність міжнародних документів, зокрема контрактів, підписаних між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» у 2009 році.

Водночас, Д.МЕВЕДЄВ не висловив свою особисту думку безпосередньо щодо вироку суду стосовно Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я прагну не коментувати судових рішень до набуття ними законної сили. Як російських, так і іноземних», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув‘язнення за перевищення посадових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. Відповідно до рішення суду, упродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Крім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збиток, заподіяний НАК "Нафтогаз України", у розмірі 1,516 млрд. грн.