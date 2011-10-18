Нардеп розкопав, що прихід Кірєєва в Печерський суд благословив Янукович

Вищий адміністративний суд України сьогодні прийняв рішення залишити без розгляду позовну заяву народного депутата Юрія ОДАРЧЕНКА щодо незаконного призначення Родіона КІРЄЄВА суддею Печерського райсуду Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської організації «ВО «Батьківщина».

«У позові я вимагав визнати незаконними рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яким КІРЄЄВА було рекомендовано на посаду, та пункт указу Президента «Про переведення суддів» у частині призначення КІРЄЄВА суддею Печерського райсуду та скасувати їх», - зауважив Ю.ОДАРЧЕНКО.

Відповідач по суті позову не заперечував, але заявив, що позивач пропустив строк на звернення до суду – 1 місяць з моменту призначення судді.

Народний депутат пояснив, що лише зараз ним були отримані відповіді на депутатські запити, які дозволили встановити факт незаконного призначення Р.КІРЄЄВА. Зокрема, це копія заяви Р.КІРЄЄВА про переведення та копія рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів про рекомендування Р.КІРЄЄВА для переведення на посаду судді Печерського райсуду, тому звертатися до суду раніше просто не було підстав.

У ході засідання Ю.ОДАРЧЕНКО наголошував на порушеннях чинного законодавства у процедурі переведення Р.КІРЄЄВА, зокрема, на відсутності інформації про конкурс на заміщення посади судді Печерського суду в урядових виданнях та відсутності у рішенні ВККС результатів кваліфікаційного іспиту.

Також грубим порушенням, за словами позивача, є подання заяви про переведення, написаної Р.КІРЄЄВИМ відразу до Президента України, а не до ВККС, а відповідно до Закону «Про судоустрій та статус суддів», суддя може бути переведений на інше місце роботи лише після проходження конкурсу і на підставі подання ВККС, звертатися відразу до Президента він не має права.

«Суд вирішив залишити мою позовну заяву без розгляду через закінчення строків позовної давності. Хоча яким чином я міг вчасно оскаржити рішення ВККС, яке ніде не оприлюднювалося і про яке нікому, крім «співучасників» цієї махінації не було відомо, суд не пояснив», - заявив депутат.

За словами Ю.ОДАРЧЕНКА, «ми маємо факти порушення законодавства, на основі яких суддя, який чинив правосуддя у найбільш значимому судовому процесі (над Юлією ТИМОШЕНКО) може виявитися ніким».

Народний депутат буде звертатися до Європейського суду з прав людини. Крім того, «Батьківщина» продовжить розслідувати обставини цього переведення та буде добиваися звільнення Р.КІРЄЄВА з посади, йдеться у повідомленні.