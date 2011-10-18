Експерти думають, що гроші МВФ Києву потрібні, але як їх добути - не знають

Україна має потребу в коштах Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили експерти під час круглого столу на тему: «Україна і МВФ. Що далі» в Інституті Горшеніна у вівторок.

«Розмови зараз про те, потрібні нам гроші чи не потрібні - порожні. Вони потрібні. Я не вважаю, що без них виникнуть проблеми, але кошти потрібні. Як уряд добиватиметься їх виділення - не знаю», - сказав директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь ЮРЧИШИН. При цьому він відзначив, що ситуація складається таким чином, що виділення коштів від МВФ до кінця 2011 року Україні не слід чекати.

Начальник відділу аналізу і досліджень «Райффайзен Банку Аваль» Дмитро СОЛОГУБ вважає, що виділення кредиту МВФ є не лише ресурсом для фінансової системи, а й сигналом для інвесторів.

«Для України гроші МВФ життєво важливі як гроші для посилення позицій Нацбанку, так і чинник довіри інвесторів», - сказав експерт.

Виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег УСТЕНКО вважає, що реформи в Україні потрібні не тільки для отримання коштів МВФ, а й в принципі для економіки країни.

«У реальності, Україна не так потребує цих грошей. Пан АЗАРОВ має рацію, коли говорить, що гроші не так потрібні, потрібний сигнал, потрібна співпраця з МВФ для того, щоб намагатися підтримувати ситуацію відносно стабільною, особливо на тлі конкуренції, що поглиблюється, у світі за будь-який додатковий фінансовий ресурс, а тим паче, такий дешевий як у МВФ», - сказав О.УСТЕНКО.

На думку президента Асоціації українських банків (АУБ) Олександра СУГОНЯКО, з причини всеосяжної боргової кризи, що склалася, як на рівні цілих країн, так і окремих фізичних осіб, «кошти сьогодні потрібні всім країнам». «Я не знаю жодної країни, яка б сказала, що їй не потрібні ресурси на сьогоднішній день», - наголосив президент АУБ.