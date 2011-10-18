Королевська: молодь не змириться з тим, що її тягнуть у минуле

Народний депутат України (фракція «БЮТ - Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА переконана, що нове покоління українців, яке виросло у державі за 20 років незалежності, не допустить згортання євроінтеграційних процесів і повернення країни у минуле.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, про це вона заявила у Берліні на круглому столі «Співпраця Україна - ЄС по боротьбі з корупцією. Значення ЗМІ у цьому питанні», організованому Центром ім. Бертольда Бойца.

«За 20 років незалежності в Україні виросло нове покоління людей, які ніколи не змиряться з тим, що їх тягнуть у минуле. Ці люди бачать себе в Європі і не допустять згортання євроінтеграційних процесів в Україні. Попереду нас чекає нова ера, коли на зміну радянським бюрократам, що збереглися, прийдуть лідери громадянських і громадських організацій», – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Політик також вважає, що на зміну «аналоговим бюрократам» прийде покоління «цифрових професіоналів», які не заплямували себе корупцією.

Вона також зазначила, що усі заяви чинної влади в Україні про європейський вибір і бажання побудувати демократичне суспільство впираються в одну проблему - судові переслідування колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та інших опозиціонерів.

«Скільки б представники Партії регіонів не намагалася розповісти, що справа Юлії ТИМОШЕНКО не політична, їм ні в Україні, ні в Європі ніхто не вірить. Як кажуть, скільки б разів не повторював слово «халва» в роті солодше не стане. Тому всі заклинання влади про європейський вибір і бажання побудувати демократичне суспільство впираються в одну проблему – судові переслідування ТИМОШЕНКО та інших опозиціонерів», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови парламентського Комітету, суд над Ю.ТИМОШЕНКО став символом судової розправи чинної влади над тисячами громадян України, які незгодні з її діями.

«Судова реформа, яка так широко анонсується представниками влади, обернулася репресіями проти усіх незгодних із діями влади, винесенням неправових вироків, тотальними перевірками контролюючих органів, страхом у суспільстві. Усім лідерам несформованого громадянського суспільства влада дає сигнал: так буде з будь-ким, хто посміє мати власну думку. Ми не повинні допустити формування в Україні тоталітарного режиму», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також у прес-службі повідомили, що 17-19 жовтня Н.КОРОЛЕВСЬКА перебуває у Німеччині з робочою поїздкою на запрошення Німецької ради із зовнішньої політики (DGAP). У програмі її візиту – зустрічі з главами комітетів і депутатами Бундестагу, переговори у міністерствах і відомствах ФРН, відвідування торгово-промислових палат і об`єднань німецької промисловості, а також участь у роботі круглого столу «Співпраця Україна - ЄС по боротьбі з корупцією. Значення ЗМІ у цьому питанні».