Польський експерт: "твердолобі" хочуть знищити Тимошенко

Заклики політиків з Європейського Союзу звільнити екс-прем’єра України Юлію ТИМОШЕНКО стримують радикально налаштованих представників Партії регіонів від найжорсткішого сценарію.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ, коментуючи відмову високопосадовців ЄС зустрічатися 20 жовтня у Брюсселі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Експерт назвав найбільшою проблемою ннишньої влади України, що вона сама до кінця не знає, яким чином вийти із цієї ситуації.

«Якби не було тиску зі сторони ЄС, то точно би перемогла група «твердолобих», які хочуть знищити ТИМОШЕНКО. Тиск європейців дає тінь шансу, що «твердолобі» якоюсь мірою будуть змушені змінити думку», - сказав польський аналітик.

На думку Г.ГРОМАДСЬКОГО, справу Ю.ТИМОШЕНКО у першу чергу треба розглядати у внутрішньополітичному контексті, а не лише у контекстсі відносин України з Євросоюзом, що є другорядним.

На думку експерта, «регіонали» вважають ключовим для себе утримання влади після парламентських виборів 2012 року, для чого й хочуть прибрати Ю.ТИМОШЕНКО з політичної арени як найбільшого конкурента.

За словами аналітика, що перемога поміркованих «регіоналів» може привезти до декриміналізації Верховною Радою статей, за якими засуджено Ю.ТИМОШЕНКО.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ зауважив, що Євросоюз може визнати цей крок достатнім для парафування угоди про асоціацію з Україною до кінця цього року.

Водночас експерт зауважив, що він особисто набагато песимістичніше оцінює ситуацію. «Ситуація є набагато гіршою, ніж можна було сподіватися ще кілька тижнів тому назад», - сказав він, не виключивши, що Ю.ТИМОШЕНКО може бути і не звільнена найближчим часом.

«Червона лінія пройдена, тепер ЄС чекає на рух ЯНУКОВИЧА», - додав Г.ГРОМАДСЬКИЙ.