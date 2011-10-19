Литвин не збирається водити хороводи навколо паркану

Спікер Верховної Ради Володимир Литвин не збирається з`ясовувати, хто встановив новий двометровий паркан біля парламенту.

"Мені не цікаво, тому що мені є чим займатися. А не водити хороводи довкола цієї проблеми", - заявив він в ефірі 5 каналу, повідомляє Укрправда.

Спікер наголосив, що всі питання з приводу появи паркану потрібно переадресовувати Київській міськдержадміністрації.

При цьому Литвин заявив, що в європейських країнах "заходи безпеки довкола урядових державних установ на десяток порядків вище, ніж біля українського парламенту".

"Не треба створювати проблему там, де її не існує", - додав він.

Як відомо, нещодавно ще з одного боку парламенту з’явився паркан. Там, де раніше стояла невелика огорожа, встановлено двометровий паркан, на воротах якого повішено амбарний замок.

Раніше, після штурму будівлі парламенту афганцями, Раду огородили величезним парканом.

Литвин заперечив, що ці паркани встановлені Верховною Радою і обіцяв вияснити їх походження.