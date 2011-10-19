У Нашій Україні хочуть побачити державницьку позицію Яценюка

Заяви про бойкот виборів є непродуктивними, вважають у «Нашій Україні»

Київ. 19 жовтня. УНІАН. Заяви про можливість бойкоту парламентських виборів опозиційними силами є непродуктивними і не сприятимуть оновленню влади в країні, як цього вимагає більшість громадян України.

Про це заявив голова центрального виконкому партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Коментуючи висловлювання лідера «Фронту Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА щодо можливого бойкоту виборів, С.БОНДАРЧУК висловив думку, що такі заяви є свідченням невпевненості. «Тоді як в нинішній ситуації, за бездарної і антинародної політики влади, опозиційні сили просто зобов’язані перемагати на парламентських виборах», - вважає С.БОНДАРЧУК.

На його думку, якщо опозиційні сили не братимуть участі у виборах, це означатиме, що Віктор ЯНУКОВИЧ без бою отримає в наступній Верховній Раді конституційну більшість, а реальна опозиція в країні буде позбавлена парламентської трибуни, як це сталося в Росії.

«Тому які б не були для цього приводи, опозиційні сили не мають права самовідсторонюватися від участі у виборчій кампанії. Єдиною продуктивною відповіддю на політичні репресії проти опозиційних лідерів та наміри влади маніпулювати результатами виборів є спільна дія опозиційних сил на захист чесних виборів і координація підчас виборчої кампанії», - наголосив політик.

Це, за його словами, означає: єдину позицію опозиційних сил з приводу виборчого законодавства, повну відмову від поливання брудом між опозиційними партіями, 100% узгодження кандидатів від опозиції на мажоритарних округах та консолідацію усіх опозиційних партій в рамках одного або кількох прохідних виборчих списків.

«Сьогодні відповідальність за ефективність дій опозиції лежить перш за все на опозиційних політиках, які мають високий рейтинг довіри, зокрема Арсенію ЯЦЕНЮКУ. Саме вони сьогодні повинні довести свою здатність ефективно діяти в інтересах не лише своїх партійних проектів, а усієї країни», - підкреслив С.БОНДАРЧУК.