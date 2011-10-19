Янукович отримає «лист щастя» від французького філософа

Французький філософ Даніель Сальваторе ШИФФЕР вважає неприпустимим вирок, винесений екс-прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

У зв`язку з цим він склав петицію за звільнення Ю.ТИМОШЕНКО, текст якої публікує видання Le Nouvel Observateur.

Автор петиції закликає довести "справу ТИМОШЕНКО" до найвищих дипломатичних і судових інстанцій: Європейського суду з прав людини і Суду Євросоюзу. Якщо ж і цього буде недостатньо для зміни судово-політичної влади України, автор звернення має намір "так само жорстко вимагати від FIFA відмовитися від проведення найближчого чемпіонату Європи з футболу на території України".

У документі наголошується, що 5 серпня Ю.ТИМОШЕНКО була незаконно заарештована прямо в залі суду до виголошення вироку, що є грубим порушенням кримінального права. На думку Д.ШИФФЕРА, це "пародія на правосуддя". Таке правосуддя "воскрешає похмурі спогади про поліцейські методи сталінської диктатури і є копією московських швидких судівм епохи Вишинського, фахівця з політичних чисток", зазначає філософ. А винесений судом 11 жовтня вирок Ю.ТИМОШЕНКО "такий же несправедливий, наскільки необгрунтований", підкреслює автор петиції.

За його словами, «те, що це судове переслідування, більше схоже на політичний суд Лінча, було маскарадом, негідним країни, що претендує на зближення з Євросоюзом, підтвердила і нова справа, порушена стосовно Юлії ТИМОШЕНКО». "Це друга підозріла кримінальна справа за всіма ознаками нагадує невмілий і відчайдушний маневр правлячого режиму, покликаний переконати Захід (...) нібито у фінансових зловживаннях, що мали місце, і вирок 11 вересня, що випливає з цього, був справедливим", - йдеться в документі.

Д.ШИФФЕР підкреслює, що це "останнє урочисте звернення до української влади з вимогою негайно звільнити Юлію ТИМОШЕНКО".

"Демократи всіх країн, об`єднуйтеся і, ким би ви не були, простими громадянами чи політичними діячами, підпишіться під цією петицією!", - закликає автор петиції, котра, за його словами, буде офіційно передана Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ і судді Печерського райсуду Києва Родіону КІРЄЄВУ.