Вночі у Києві 15 машин облили кислотою

У Деснянському районі Києва невідомий зловмисник облив їдкою рідиною 15 автомобілів, припаркованих біля будинку на стоянці, що не охороняється.

У 15 машин пошкоджено лакофарбне покриття. Постраждали машини, припарковані біля будинку №11 по вулиці Курчатова. Міліція про це дізналася сьогодні вранці, 19 жовтня, повідомляє Корреспондент.net.

На місце події виїхала оперативно-слідча група, проводиться поквартирний обхід. Міліціонери опитують потерпілих і збирають матеріал, яким було облито машини.

З приводу мотивів злочину в МВС є кілька версій, проте з висновками правоохоронці не квапляться.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи. У столичному Главку припустили, що машини облили кислотою або засобом для зняття лакофарбного покриття.

Нагадаємо, у квітні на Лісовому масиві невідомі облили кислотою чотири автомобілі.