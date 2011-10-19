Мірошниченко: Янукович у депутатську роботу втручатися не буде

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не буде втручатися в процес ухвалення парламентом закону про декриміналізацію.

Про це заявив в ефірі «5 каналу» Представник Президента України у Верховній Раді, народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО, коментуючи пристрасті навколо внесення змін до законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

«Якщо ми хочемо будувати правову державу, то повинні діяти за правилами, передбаченими Конституцією», – сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

За словами депутата, під час засідання фракції ПР це питання також жваво обговорювалося. Щоправда, конкретне рішення ухвалено не було, але однозначно і чітко парламентарії для себе визначили, що вдосконалювати законодавство необхідно, але не під інтереси окремих осіб, сказав він.

«Не потрібно змінювати закони під одну людину – цю тезу я неодноразово чув не лише з уст представників більшості, а й від опозиції. Погодьтеся, хіба правильно, коли громадяни житимуть за одними правилами і нестимуть відповідальність за їх порушення, а політики (в разі, коли над кимсь буде проведено гучне слідство і винесено вирок судом) скасовуватимуть «незручні» статті? Напевне, неправильно. І аж ніяк – не по-європейськи», - додав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Що ж до питання, чи є політики (або члени колегіальних органів управління) суб’єктами, які повинні бути вилучені з переліку тих, хто підпадає під дію частини третьої статті 365 згаданого документа, то, за словами депутата, воно невдовзі буде розглядатися на засіданні профільного комітету. Як завершиться там дискусія, зараз ніхто напевне сказати не може, додав він.

Проте в одному Ю.МІРОШНИЧЕНКО переконаний - Президент в депутатську роботу втручатися не буде.

«Так само як він не втручався в судовий процес над ТИМОШЕНКО, так само і не буде втручатися в повноваження парламенту ухвалювати рішення, – сказав депутат. – Більше того, Президент неодноразово заявляв: йому особисто дуже прикро, що таке сталося і опозиційний лідер нині на лаві підсудних». «Але він не дозволяв собі тиснути на суд і не буде тиснути і на парламент заради політичної доцільності», – додав парламентарій.