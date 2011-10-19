З Януковичем судяться через його улюбленого поета

Від президента Віктора Януковича в судовому порядку вимагають відмінити указ про присвоєння звання героя донецькому поету Борису Білашу.

Відповідна скарга у вересні надійшла до Вищого адмінсуду, повідомляє Укрправда з посиланням на "Дело".

Звання "Герой України" Білашу присвоєно "за визначний особистий внесок у збагачення національної культурно-мистецької спадщини, багаторічну плідну творчу діяльність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що указ видано з порушенням статті 6 закону "Про державні нагороди України", згідно з якою звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення.

Позивач висловив сумнів щодо того, що Білаш є громадянином України і зробив видатний героїчний вчинок або видатне трудове досягнення.

Проте 6 жовтня суд відмовив у задоволенні скарги. Судді мотивували своє рішення тим, що присвоєння звання не стосується самого позивача і не зачіпає його прав, свобод чи інтересів.

Колишній народний депутат від Партії регіонів, донецький поет і письменник Борис Білаш є членом Національної спілки письменників України. Автор більше 30 книг, що виходили у видавництвах Донбасу, Києва, Москви. Лауреат Всеукраїнського конкурсу "Колесо Золотої Фортуни". Заслужений працівник культури України.

В одному зі своїх інтерв`ю Білаш прокоментував чутки про те, що він є улюбленим поетом Віктора Януковича. Поет з ними погодився.

"Це, напевно, тому, що з усіх поетів він найкраще знає мене, оскільки ми знайомі дуже давно. Він мене тепло сприймає. Віктор Федорович мене часто цитував у потрібну хвилину, знаходячи потрібні рядки. Мої вірші іноді допомагали йому яскравіше відповісти на каверзні питання", - говорив письменник.

Серед творінь поета є і таке:

Если стану я нардепом,

Обеспечу свой народ

Салом, яйцами и хлебом.

Пусть потешит свой живот.

Пусть он ложкой ест сметану,

Напихается икрой,

Возражать ему не стану.

Я – такой!

Завалю печеньем, кексом,

Хочешь торт, трюфели – на!

Если надо, то и сексом

Угощу его сполна.

И ни-ни,

Ни в коем разе,

Не за деньги, а за так.

Ну а как же без фантазий

Сексуальных?

Да никак!