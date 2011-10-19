З Януковичем судяться через його улюбленого поета
У Білаша можуть забрати звання героя?
Від президента Віктора Януковича в судовому порядку вимагають відмінити указ про присвоєння звання героя донецькому поету Борису Білашу.
Відповідна скарга у вересні надійшла до Вищого адмінсуду, повідомляє Укрправда з посиланням на "Дело".
Звання "Герой України" Білашу присвоєно "за визначний особистий внесок у збагачення національної культурно-мистецької спадщини, багаторічну плідну творчу діяльність".
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що указ видано з порушенням статті 6 закону "Про державні нагороди України", згідно з якою звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення.
Позивач висловив сумнів щодо того, що Білаш є громадянином України і зробив видатний героїчний вчинок або видатне трудове досягнення.
Проте 6 жовтня суд відмовив у задоволенні скарги. Судді мотивували своє рішення тим, що присвоєння звання не стосується самого позивача і не зачіпає його прав, свобод чи інтересів.
Колишній народний депутат від Партії регіонів, донецький поет і письменник Борис Білаш є членом Національної спілки письменників України. Автор більше 30 книг, що виходили у видавництвах Донбасу, Києва, Москви. Лауреат Всеукраїнського конкурсу "Колесо Золотої Фортуни". Заслужений працівник культури України.
В одному зі своїх інтерв`ю Білаш прокоментував чутки про те, що він є улюбленим поетом Віктора Януковича. Поет з ними погодився.
"Це, напевно, тому, що з усіх поетів він найкраще знає мене, оскільки ми знайомі дуже давно. Він мене тепло сприймає. Віктор Федорович мене часто цитував у потрібну хвилину, знаходячи потрібні рядки. Мої вірші іноді допомагали йому яскравіше відповісти на каверзні питання", - говорив письменник.
Серед творінь поета є і таке:
Если стану я нардепом,
Обеспечу свой народ
Салом, яйцами и хлебом.
Пусть потешит свой живот.
Пусть он ложкой ест сметану,
Напихается икрой,
Возражать ему не стану.
Я – такой!
Завалю печеньем, кексом,
Хочешь торт, трюфели – на!
Если надо, то и сексом
Угощу его сполна.
И ни-ни,
Ни в коем разе,
Не за деньги, а за так.
Ну а как же без фантазий
Сексуальных?
Да никак!