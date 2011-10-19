Луценка «підлікували» - суд триває

Екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ надали медичну допомогу, засідання суду з розгляду його справи продовжено.

Як передає кореспондент УНІАН, раніше до Печерського суду Києва за викликом прибула бригада «швидкої допомоги». Лікарів завели до зали суду, після чого охорона замкнула двері з середини, не допускаючи сторонніх.

Ю.ЛУЦЕНКУ надавали допомогу приблизно 20 хвилин. Після того, як лікарі залишили приміщення суду, вони відмовились відповідати на запитання журналістів щодо стану здоров’я підсудного, і лише на запитання, чи почуває він себе краще, дали схвальну відповідь.

Натомість дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина вкотре заявила, що занепокоєна станом здоров’я свого чоловіка. Вона знову зазначила, що в медчастині СІЗО йому не надають належної медичної допомоги при тому, що сам Ю.ЛУЦЕНКО постійно погано себе почуває. І.ЛУЦЕНКО зазначила, що у її чоловіка підвищений тиск, сьогодні йому знову зле, однак, не зважаючи на це, його доставили до зали суду. Також вона підкреслила, що її не пустили до зали суду під час надання медичної допомоги чоловікові. «Я не знаю, як його лікують, що йому колють», - сказала вона.

Після того, як бригада «швидкої допомоги» залишила приміщення суду, представників сторін, а також присутніх на засіданні запросили до судової зали. Суддя Сергій ВОВК запитав у Ю.ЛУЦЕНКА, як він себе почуває, на що Ю.ЛУЦЕНКО відповів: «Я в змозі продовжувати засідання». Після цього суддя оголосив про продовження засідання суду.