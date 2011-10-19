Фельдман заплатить за інформацію про авторів антиукраїнських граффіті

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН обіцяє виплатити матеріальну винагороду тому, хто надасть інформацію про авторів антиукраїнських граффіті в Дніпропетровську. Депутат вважає, що антиукраїнські написи на фасадах дніпропетровських будинків зроблено з метою розпалювання національної ворожнечі та провокації агресії на адресу національних меншин.

Повідомлення про це розміщено на сайті Інституту прав людини й запобігання екстремізму та ксенофобії, який очолює О.ФЕЛЬДМАН.

«Якщо хтось має про авторів цих написів інформацією, що допоможе правоохоронним органам покарати винних, якщо хтось знає імена замовників і виконавців цієї провокації, але боїться наслідків – прошу передати цю інформацію на моє ім`я у будь-який зручний спосіб. Я гарантую, що джерело залишиться анонімним, відомості буде передано керівництву Генпрокуратури і МВС, а хід розслідування буде взято під громадський контроль. Якщо імена негідників буде встановлено, то ми потурбуємося про те, щоб вони прозвучали на всю Україну», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Також О.ФЕЛЬДМАН звернувся до керівництва парламентського комітету із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності з пропозицією – провести спеціальні комітетські слухання з питань підвищення ефективності боротьби з хуліганством і вандалізмом на грунті національної нетерпимості.

Як повідомляли ЗМІ, в Дніпропетровську невідомі особи в декількох районах міста нанесли велику кількість антиукраїнських граффіті («Смерть хохлам!» і «Смерть українцям!») на фасадах будинків.